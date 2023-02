Rugby, la Scozia scala il Ranking

Il colpaccio di Twickenham nel Sei Nazioni vale il sorpasso sull'Inghilterra e la miglior posizione dal 2018: l'Italia è dodicesima.

07-02-2023 09:58

Il primo fine settimana del Sei Nazioni è servito alla Scozia, vittoriosa a Twickenham, per balzare tra le prime cinque squadre del Ranking, miglior risultato dal 2018.

I ragazzi di Gregor Townsend si sono imposti per la terza volta (quinta in sei anni) di fila sui rivali inglesi, che scivolano invece fuori dalla top-5: alle spalle dell’Inghilterra l’Australia scende al settimo posto. Il successo sul Galles conferma l’Irlanda in cima alla classifica, con l’Italia undicesima in scia alle Isole Samoa. Tre delle attuali prime della classe si sfideranno nel raggruppamento eliminatorio in Coppa del Mondo: Irlanda, Sudafrica e Scozia.

Queste le prime 15 posizioni del Ranking:

1. Irlanda 90.70

2. Francia 90.01

3. Nuova Zelanda 88,98

4. Sudafrica 88,97

5. Scozia 83,06

6. Inghilterra 82.15

7. Australia 81,80

8. Argentina 80,72

9. Galles 78,02

10. Giappone 77,39

11. Samoa 76,03

12. Italia 75,95

13. Georgia 75,19

14. Figi 74,84

15. Tonga 71,21