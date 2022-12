Rugby, Lamaro: "Siamo cresciuti con lavoro e testa libera"

30-12-2022 19:19

Il terzo tempo, nonché capitano ‘Azzurro’, Michele Lamaro ha regalato al settimanale del Corriere della Sera ‘7’ alcune ‘istantanee’ sul positivo 2022 dell’Italrugby.

La vittoria contro il Galles, lo scivolone contro la Georgia e l’impresa contro l’Australia, prima nella storia, sono le tappe principali della Nazionale di Crowley: “Non sentivamo il peso delle 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni, siamo una squadra giovane. Se avessimo giocato contro il Galles pensando al passato non so come sarebbe finita: avevamo la testa libera e siamo stati bravi a fare quello che avevamo preparato; a Batumi non c’era la giusta ‘tensione’ emotiva e se non sei lucido sotto pressione nel corpo a corpo sei sopravanzato, perché la testa vale il 60% in questo sport; nei Test Match autunnali siamo riusciti a giocare in avanzamento e abbiamo ridotto così al minimo gli errori, la differenza è stata fatta nella cura dei dettagli”.

Il cammino della Nazionale si intreccia infine alle figure del CT e della ‘Rivelazione dell’Anno’: “Crowley è riservato, rimane freddo nella partita, ma ha passione per il suo lavoro; Capuozzo non ha muscoli, ma il ‘fuoco’ dentro, non avrei pensato toccasse questi livelli, deve ringraziare i suoi guizzi e la sua velocità, sono ‘fattori’ letali. Siamo contenti dei complimenti ricevuti da addetti ai lavori e media internazionali, ma dobbiamo andare avanti e restare concentrati. Questa squadra ha buoni margini di crescita, è giovane e ha energia; non so dove potremo arrivare, in ogni partita il rugby cambia e qualcuno propone qualche cosa di nuovo. Vogliamo però attaccare e sfruttare le nostre occasioni, a partire dal Sei Nazioni: la partenza contro Francia e Irlanda è tosta”.