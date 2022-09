Rugby, le ragazze assaggiano il campo di Auckland

26-09-2022 09:04

La Nazionale femminile di rugby veleggia a tappe spedite verso il debutto nel Mondiale neozelandese, in programma domenica (ore 01.45) contro gli Stati Uniti.

Il primo allenamento ad Auckland sul campo dell’East Coast Boys consente al preparatore atletico Biondi di fare il punto sul lavoro svolto e su quello da fare in ottica iridata: “E’ un orizzonte cominciato a valutare nel raduno romano di giugno, quando abbiamo impostato tredici settimane di attività in base a stato di salute delle atlete, incremento dei carichi e soprattutto contesto in cui loro avrebbero condotto gli allenamenti in autonomia e trasferimento in un altro emisfero. Il test match in Canada è stato utile a capire come assorbire il jet leg, adesso. Dopo aver abbassato i carichi per 3 o 4 giorni, saremo pronti per il debutto: stiamo lavorando su forza veloce e potenza, dopo che nel raduno precedente agli incontri con la Francia molte atlete hanno raggiunto il personale nei massimali di sollevamento”.