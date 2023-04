Rune: "Sinner pericoloso, voglio comandare il match"

Il tennista danese: "Chi riuscirà a giocare meglio dalla linea di fondo avrà probabilmente le chance maggiori di successo".

14-04-2023 20:13

Holger Rune in conferenza stampa ha parlato in vista della semifinale a Monte Carlo contro Jannik Sinner: “Credo che domani sarà importante posizionarsi bene in campo. Chi riuscirà a giocare meglio dalla linea di fondo avrà probabilmente le chance maggiori di successo”.

“Sinner è un giocatore potente, se gli dai molto tempo per colpire la pallina diventa molto pericoloso. Devo far sì che ciò non accada: se ne avrò la possibilità, cercherò di prendere il controllo fin da subito. Penso comunque che sarà un match entusiasmante, è bello che noi giovani riusciamo ad arrivare in fondo a tornei di questo calibro”.