Ryder Cup, Binaghi: "Unico poter giocare in campi come questo"

L'azzurrino protagonista nel trionfo del Team Europa nella Junior Ryder Cup

29-09-2023 16:35

“È stata una settimana incredibile, piena di emozioni. La squadra è qualcosa di unico. Ho potuto giocare davvero un bel golf. Nei momenti importanti sono stato decisivo. Spero di poter diventare un professionista e dare il meglio di me nel corso degli anni. Consiglio a tutti di continuare ad inseguire il loro sogno del golf perché è qualcosa di unico poter giocare in campi come questo”. Così Giovanni Binaghi, protagonista azzurro nel successo del team Europa nella Junior Ryder Cup di golf. Nelle ultime sei edizioni, il trofeo era stato vinto sempre dagli Stati Uniti. (NPK)

Fonte: us Federgolf