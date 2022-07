Ryder Cup: licenziato il capitano dell'Europa Stenson

20-07-2022 16:16

“Ryder Cup Europe conferma che il mandato di Henrik Stenson quale capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 è da considerarsi cessato con effetto immediato”. Così la Ryder Cup Europe ha annunciato che lo svedese capitano del Vecchio Continente è stato sollevato dall’incarico in vista della sfida con gli Stati Uniti in programma il prossimo anno al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). “Alla luce delle decisioni prese da Stenson in relazione alle sue circostanze personali – si legge ancora nella nota di RCE – è chiaro che non potrà essere in grado di adempiere ad alcuni obblighi contrattuali, a cui si era impegnato, nei confronti della Ryder Cup Europe. La scelta del nuovo capitano europeo arriverà a tempo debito. E la Ryder Cup Europe, fino a quel momento, non farà più alcun commento”.