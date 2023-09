La ministra del Turismo: "Evento aiuta a far conoscere di più la nostra nazione"

29-09-2023 16:34

“Oggi sono ancora più fiera di essere italiana, perché portare in Italia questo evento, il più famoso al mondo per il golf, sapendo che Roma ha tutti gli alberghi pieni, è fondamentale per il turismo, perché aiuta a fare conoscere di più e meglio la nostra nazione”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine della cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 al Marco Simone Golf & Country Club. (NPK)

Fonte: us Federgolf