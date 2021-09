Ryder Cup, trionfo degli Usa

Gli Stati Uniti hanno vinto la 43esima edizione della Ryder Cup in corso in Wisconsin. La squadra a stelle e strisce si è imposta nettamente sull’Europa per 15-6, riconquistando di fatto il prestigioso trofeo, perso nel 2018 a Parigi.

Davanti al pubblico di casa è stato Collin Morikawa, che ha battuto Hovland, a regalare il punto decisivo a Team Usa per il trionfo. Non è bastato il riscatto di Rory McIllroy, che dopo le sconfitte di venerdì e sabato ha vinto il suo match di domenica contro Xander Schauffele.

“Mi spiace non aver contribuito di più per aiutare la squadra. Comunque tra due anni ci riproveremo”, ha detto un commosso McIllroy ai cronisti presenti.

OMNISPORT | 26-09-2021 23:42