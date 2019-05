Sabatini: "Pioli più bravo di Montella"

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha analizzato così il collasso della Fiorentina in campionato: "Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo di Montella, che anni fa aveva una grande squadra e sembrava anche più bravo come allenatore. Non sono meravigliato dei risultati di Montella", ha dichiarato a Radio Sportiva.

Di parere opposto il procuratore Furio Valcareggi a Lady Radio: "Le dimissioni di Pioli ci hanno affondato. Doveva rimanere, perché la responsabilità è in gran parte sua. Doveva rimanere perché avrebbe fatto meno danni del cambio. In questo momento siamo in mano ai giocatori che verranno mandati via perché hanno tutti fallito. Montella non vuole avere nessuna responsabilità di quanto accaduto in questa stagione. Lui da subentrante pensa solo al primo di giugno e ci sta facendo un piacere a stare lì".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 12:17