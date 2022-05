Sabatini smonta la suggestione Cavani: "La Salernitana deve pensare ad altro"

25-05-2022 15:00

“Edinson Cavani? Sarebbe nelle corde della Salernitana, ma non arriverà“. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei campani Walter Sabatini, smonta le voci incontrollate secondo cui il team granata sarebbe piombato sull’ex attaccante di Napoli e PSG, a breve svincolato dal Manchester United.

Il perché è presto detto: “La Salernitana deve pensare a produrre un calcio sostenibile, in modo da crescere nel tempo, obiettivo dopo obiettivo. Ingaggio promosso dal presidente Iervolino? In effetti avremmo la possibilità di fare in rosa un contratto da big ma, ripeto, prima vengono gli acquisti che, collettivamente, possano garantirci il salto di qualità“.