Sabatini sul big sognato dagli interisti: Non è meglio di Icardi

Il primo grande problema dell’Inter di Antonio Conte riguarda l’attacco: i nerazzurri hanno bisogno di liberarsi di Mauro Icardi e di trovare un nuovo punto di riferimento per il reparto offensivo. L’argentino non è gradito al nuovo allenatore, a differenza di Edin Dzeko in uscita dalla Roma, che però non entusiasma gli interisti. Tra i vari nomi filtrati in queste settimane, l’unico che pare piacere ai tifosi è quello di Romelu Lukaku, centravanti che il Manchester United potrebbe cedere ma non per una cifra inferiore ai 60-70 milioni di euro.

IL PARAGONE. Un vero sogno, dunque, per l’Inter, ma un sogno “sbagliato” per Sandro Sabatini, che a Radio Sportivo ha spiegato di avere grosse perplessità sul gigante belga dei Red Devils. “Quella per prendere Lukaku sarebbe un’operazione rischiosa – ha spiegato il giornalista in Radio -, sinceramente faccio fatica a pensare che Lukaku sia meglio di Icardi”. L’argentino, tra l’altro, non è il solo giocatore che potrebbe lasciare l’Inter. Anche Radja Nainggolan potrebbe cambiare aria. “Sarebbe bellissimo se tornasse al Cagliari, dove è esploso prima che lo prendesse la Roma, ma non credo che accadrà”.

SARRI-JUVE. Sabatini ha parlato anche della successione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Per il giornalista ormai è arrivata l’ora dell’annuncio dell’ingaggio di Maurizio Sarri. “E i tifosi bianconeri dovranno imparare ad apprezzarlo. È vero, Guardiola è il numero uno al mondo e sarebbe stato di sicuro un allenatore più gradito, ma non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare il proprio club e di venire alla Juventus. Come invece ha fatto Sarri”.

SPORTEVAI | 10-06-2019 17:29