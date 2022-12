Sagnol, ct Georgia: "Evoluzione di Kvaratskhelia? Impressionante"

20-12-2022 13:15

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Georgia Willy Sagnol – ex terzino di lungo corso del Bayern Monaco e della nazionale francese – ha parlato del sua visione dell’asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

“È certamente il giocatore su cui si stanno soffermando tutti perché l’evoluzione che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo – ha spiegato – è stata assolutamente incredibile, direi impressionante. Ha sempre avuto grandi qualità e si è adattato molto velocemente in Italia, ma ora è migliorato in fase realizzativa e sappiamo quanto certe statistiche nel calcio moderno siano importanti. Napoli contesto giusto per Khvicha? Per ora direi di sì, ma per un calciatore come Kvaratskhelia non si può affermare in senso assoluto”.