Sainz cerca il riscatto: "A Monaco, motivato come sempre"

23-05-2022 12:56

Doveva essere una festa, invece il Gp di casa, non è stato esaltante per Carlos Sainz che ha vissuto un pomeriggio opaco.

Il pilota spagnolo della Ferrari infatti, ha ottenuto una P4 al termine di una gara contraddistinta da diversi errori. Adesso il circus si sposterà nel Principato di Monaco dove le monoposto e i relativi alfieri delle varie scuderie, sono attesi dalla gara sul circuito cittadino più iconico della F1.

Proprio nel prossimo weekend, Carlos Sainz andrà deciso in cerca del riscatto, sul tracciato che lo scorso anno gli ha regalato il primo podio della sua carriera con la tuta rossa della Ferrari.

“A Monaco ho sempre un feeling molto fiducioso, sento di poter essere veloce, ma serve anche fiducia nella macchina e serve anche un equilibrio e fino a quando non andrò e non sentirò come si comporta l’auto non posso dire cosa accadrà – ha dichiarato Sainz, citato da Formula1.com – L’approccio al weekend di gare comunque non cambierà: come al solito, arriverò nel paddock motivato e pensando di poter vincere. Questo non cambierà mai”.