Sainz: "McLaren difficile da superare"

Carlos Sainz non è riuscito a superare Daniel Ricciardo a Silverstone nonostante diversi tentativi e un migliore ritmo gara: “Purtroppo, è almeno la seconda volta quest’anno che rimango bloccato dietro una McLaren e non sono in grado di superare. Non è una novità, hanno una velocità molto buona in rettilineo, sono potenti in uscita di curva ed è probabilmente una delle auto più difficili da superare nel paddock”.

“Purtroppo siamo stati un passo dietro Ricciardo per tutta la gara. Sulla media sono riuscito a fare dei buoni giri con aria pulita e avevo praticamente completato il sorpasso. Purtroppo dopo il pit stop lento sono dovuto tornare di nuovo dietro. E poi con la gomma dura era ancora più difficile sorpassarlo, perché sembrava che ad alte velocità la hard non potesse sopportare bene l’aria sporca. Di conseguenza sottosterzavo e non riuscivo a stargli dietro. Anche se avevo il DRS non ero abbastanza vicino a lui per cercare di prenderlo”, le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 25-07-2021 22:10