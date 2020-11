Sainz: "Una delle gare più difficili"

Il pilota della McLaren Carlos Sainz ha commentato il suo quinto posto in Turchia: “Una giornata molto buona per noi dopo un sabato deludente. Siamo riusciti a mettere insieme una gara ottima in condizioni super difficili. Ho avuto un’ottima partenza, guadagnando sei posizioni, mettendo in temperatura le gomme e mantenendo un buon ritmo con entrambe le mescole”.

“Da lì sono riuscito a compiere dei bei sorpassi per finire in quinta piazza. Considero sicuramente questa gara come una delle più difficili che ho fatto finora in F1 e sono molto contento di aver recuperato dieci posizioni in queste condizioni. Sono anche contento per tutta la squadra perché abbiamo salvato un fine settimana difficile con entrambe le vetture di nuovo a punti”.

OMNISPORT | 15-11-2020 16:49