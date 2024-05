Salernitana-Atalanta, moviola: il fuorigioco di Scamacca sul gol partita e le scelte del Var

La prova dell’arbitro Feliciani all’Arechi nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito un sol giocatore

Classe ’91, Feliciani, scelto da Rocchi per Salernitana-Atalanta, ha iniziato ad arbitrare nel 2006 ed è arrivato nel campionato di Serie D nel 2014. È stato promosso in Lega Pro nel 2015 mentre il debutto in massima serie arriva il 5 novembre 2022 nella sfida tra Empoli e Sassuolo (1-0 per i toscani). In stagione aveva già diretto 11 gare di Serie A (Roma-Salernitana 2-2, Atalanta-Cagliari 2-0, Torino-Verona 0-0, Juventus-Verona 1-0, Atalanta-Salernitana 4-1, Lazio-Frosinone 3-1, Empoli-Genoa 0-0, Fiorentina-Frosinone 5-1, Genoa-Monza 2-3, Bologna-Salernitana 3-0, Genoa-Lazio 0-1). Vediamo come se l’è cavata ieri all’Arechi il fischietto di Teramo.

Clicca qui per vedere gli highlights di Salernitana-Atalanta

I precedenti di Feliciani con Salernitana ed Atalanta

Feliciani aveva già diretto i granata in passato e sempre in questa stagione: l’arbitro non ancora 33enne è uno degli uomini in divisa gialla in rampa di lancio e osservato speciale del designatore Rocchi. La Salernitana non è mai uscita vincitrice dal rettangolo verde con lui in campo, pareggiando una prima volta per 2-2 all’Olimpico contro la Roma, perdendo 4-1 proprio con la Dea e all’inizio dello scorso mese per 3-0 dal Bologna. Con i bergamaschi i precedenti erano appena due, ed entrambi nell’arco di questo campionato. Oltre la partita d’andata coi granata, la Dea ha ottenuto tutta la posta in palio anche nella gara casalinga contro il Cagliari. Lo scorso 24 Settembre, infatti, Scamacca e compagni si imposero per 2-0 al Gewiss Stadium.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Preti, con IV uomo Guida, Di Paolo al Var e Dionisi all’AVar, l’arbitro Feliciani ha ammonito un sol giocatore: Pasalidis (S, 45′). Recupero: 3′ pt e 4′ st.

Salernitana-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 18′ Loum Tchaouna segna nell’angolino dove Carnesecchi non può arrivare. C’è un lungo check del Var per un possibile fuorigioco ma alla fine la rete viene convalidata. Primo e unico giallo al 45′ per Pasalidis per gioco falloso. Al 63′ il gol partita: su azione di calcio d’angolo, batti e ribatti con la palla che finisce a Koopmeiners che dal limite dell’area mette la firma sul sorpasso. Scamacca è in fuorigioco, però non è coinvolto nell’azione quindi tutto regolare e Atalanta-Salernitana finisce 1-2.