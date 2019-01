Sala salta, il Parma valuta alternative

Il tentativo di portare a Parma Jacopo Sala non è andato a buon fine e così la società emiliana, che mantiene inalterate le ambizioni nonostante la bruciante sconfitta casalinga con la Spal, valuta alternative.

In casa ducale sta prendendo quota l’ipotesi legata a Vincent Laurini, che alla Fiorentina è considerato un rincalzo.

Francese di origini umbre, Laurini è in Italia dal 2008: è partito dal basso, con tutto il rispetto per il Fossombrone, per poi militare nel Carpi e nell'Empoli prima di indossare la casacca viola.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 09:25