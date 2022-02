Salernitana, arrestati per scippo due giocatori delle giovanili

10-02-2022 19:27

Arrestati due giocatori delle giovanili della Salernitana per scippo ai danni di una donna. I due minorenni sono stati fermati in flagranza di reato e ora sono in una comunità su disposizione del Tribunale dei minori. Il presidente della società, Danilo Iervolino: “Se confermato, si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”.

OMNISPORT