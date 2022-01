Salernitana-Diego Costa, quasi fatta: farà coppia con Ribery

25-01-2022 20:41

Diego Costa vicino allo sbarco in Serie A. Il dirigente della Salernitana Walter Sabatini avrebbe convinto l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, ex Atletico e Chelsea, a sbarcare in Italia: per lui sarebbe pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

I tifosi granata sognano così con la coppia Diego Costa-Ribery: la salvezza al momento è un miraggio, la Salernitana è ultima con 10 punti in classifica, a -8 dal quartultimo posto.

OMNISPORT