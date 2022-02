Salernitana, Diego Perotti: "Cercherò di dare il massimo"

02-02-2022 19:16

Fantastico colpo della Salernitana di Danilo Iervolino, che in ottica salvezza si assicura un super colp firmando con l’ex Genoa e Roma Diago Perotti, talento della fascia sinistra la cui carriera è stata però frenata dagli infortuni.

Queste le sue parole di presentazioni ai nuovi tifosi campani:

“Voglio ringraziare per la fiducia, cercherò di dare il massimo con tantissima voglia dopo il tempo che sono stato senza squadra, ho voglia di far bene e aiutare i miei compagni a fare l’impresa della salvezza, che credo possibile. La Salernitana è una bella possibilità che mi hanno dato, come ho sempre fatto da professionista darò il massimo dentro e fuori dal campo. Sabatini? Sarà la terza squadra che condividiamo, è sempre bello ritrovare degli amici, il fatto di conoscerci aiuta a coinvolgerci un po’ meglio […] Ho visto tutte le partite, il messaggio è dare il massimo, da professionista, con l’esperienza a 33 anni non solo nel giocare, a volte è più importante una parola o un consiglio ai giovani, sarà quella la mia maniera di entrare dentro una nuova squadra. Ribery? So quanto può dare a una squadra, quanto può aiutare la sua presenza, cercherò di imparare da lui dentro e fuori dal campo”.

OMNISPORT