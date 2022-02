Salernitana, Djuric: "Ora la salvezza"

19-02-2022 23:17

Grande prova oggi di Djuric contro il Milan. Con un gol e un assist permette alla Salernitana di trovare il pari contro il Milan (era dal 2016 che l’ultima in classifica rimaneva imbattuta contro la prima). Milan Djuric ha segnato il suo terzo gol in questo campionato (mai così tanti in una stagione di Serie A), di cui il secondo di testa.

Queste le sue parole al termine della gara:

Questa sera abbiamo fatto una partita importante. Il Milan ha grandissimi campioni ed era difficilissimo. Nella salvezza crediamo al 100%. Certo, anche le nostre avversarie vogliono farlo. Ma noi qui, nel nostro stadio, dobbiamo sempre fare queste prestazioni. Le parole di stimolo di Nicola? Il Mister ci ha detto che ci alleniamo bene, che abbiamo valori importanti, che la strada sarà difficile ma che siamo pronti. Per noi la salvezza sarebbe come vincere il campionato”.

