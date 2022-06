Salernitana, duro risveglio: Iervolino attacca Sabatini: “Un bugiardo”

06-06-2022 09:32

Salernitana isola felice? Per pochissimo tempo. Il tempo della gioia legata all’incredibile salvezza raggiunta al fotofinish è già alle spalle. Ora, a Salerno, volano gli stracci tra Danilo Iervolino, presidente del club, e Walter Sabatini, ormai ex direttore sportivo dei granata.

Salernitana, Iervolino all’attacco di Sabatini

Grazie al loro spirito combattivo sono stati in grado di conquistare una salvezza miracolosa. Poi, di colpo, le strade di Danilo Iervolino, presidente del club, e Walter Sabatini, direttore sportivo granata, si sono divise. Inizialmente la rottura pareva dovuta a visioni differenti legate alle strategie di mercato ma, in realtà, il motivo del litigio è decisamente più “pesante”.

“Equivoco? Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui: pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo“, ha tuonato il patron del club granata alla Gazzetta dello Sport. Dichiarazioni pesanti che, di fatto, accusano l’ormai ex direttore sportivo di non essere stato corretto.

Salernitana, Iervolino fa capire chi comanda

Danilo Iervolino non pare intenzionato ad accettare le attuali logiche del calcio: “Volevamo aumentare lo stipendio di Coulibaly di 200mila euro, ma avremmo dovuto versare un milione all’agente, impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta è libero di andare. Lui mi ha detto, invece, che con certe logiche convive da tempo e che vista la mia posizione in merito riteneva di non essere l’uomo giusto per la Salernitana”, continua il numero 1 della Salernitana.

Parole che evidenziano come Danilo Iervolino voglia decidere personalmente cosa fare all’interno del club: “Edinson Cavani? In quell’occasione sfiorò il ridicolo: se voglio un giocatore lo compro. Non poteva bocciare lui un mio acquisto: è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini. Lui proponeva, io decidevo”.

Iervolino curioso di osservare l’operato futuro di Sabatini

“Leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Umanamente sono dispiaciuto per com’è finita: non l’avrei lasciato andare, ma sono successe cose che ritengo gravi. Voglio un altro tipo di calcio”, la chiosa dello stesso patron della Salernitana.

Nell’ambiente granata c’è tanta amarezza per come è terminato il rapporto tra i due uomini che, insieme a Davide Nicola e al gruppo squadra, hanno regalato ai tifosi granata una salvezza miracolosa. La gioia per l’impresa resterà ma, sicuramente, nessuno si sarebbe mai immaginato un finale così amaro.