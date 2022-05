Iervolino: "Vorrei Cavani e Arnautovic"

24-05-2022 11:51

Continua l’onda lunga dell’entusiasmo in casa Salernitana dopo il raggiungimento della salvezza.

Adesso in casa granata è ora di programmare la prossima stagione, cercando di evitare di arrivare proprio all’ultima giornata per regalarsi la permanenza in massima serie. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport , dove tra il serio e il faceto, ha parlato di “sogni impossibili” per il calciomercato estivo.

Il numero uno della Salernitana ha dichiarato: “Lasciando perdere Messi e Ronaldo, le dico due nomi che forse sono impossibili ma che se fossero graditi al tecnico e diventassero possibili, proverei a prendere: Cavani che ha lasciato un ricordo indelebile in Campania e Arnautovic che interpreta il calcio da guerriero”.