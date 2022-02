Salernitana, esonerato Colantuono: testa a testa Pirlo-Nicola

14-02-2022 21:09

Ribaltone in panchina per la Salernitana del presidente Danilo Iervolino. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, la dirigenza granata ha deciso di esonerare Stefano Colantuono. Non è bastato il secondo pari di fila contro il Genoa al tecnico per salvare il posto alla guida della formazione granata.

Nelle ultime ore, la Salernitana ha comunicato la decisione a Colantuono e ha iniziato la ricerca dell’allenatore che raccoglierà l’eredità del tecnico romano.

La società campana ha contattato Andrea Pirlo, che ha dato disponibilità per un contratto lungo, anche in caso di Serie B. La Salernitana attende la risposta dell’ex centrocampista e allenatore della Juventus, che potrebbe rimettersi in gioco dopo l’esperienza sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

Al momento in vantaggio, secondo ‘Sky Sport’, c’è Davide Nicola. L’ex allenatore di – tra le altre – Udinese, Genoa e Torino potrebbe spuntarla a fotofinish e sedersi sulla panchina della Salernitana, accettando una nuova sfida.

Al momento, la Salernitana è all’ultimo posto della classifica con 13 punti, ma con due gare da recuperare, a otto punti di ritardo dalla zona salvezza con il diciassettesimo posto occupato da Venezia e Cagliari, ferme a quota 21.

