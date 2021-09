Salernitana, fiducia a tempo per Castori

La Serie A 2021-2022 ha già visto saltare due panchine dopo appena tre giornate, con gli esoneri di Eusebio Di Francesco a Verona e Leonardo Semplici a Cagliari.

Resiste invece per il momento Fabrizio Castori alla Salernitana, nonostante gli zero punti dopo 270 minuti e gli undici gol al passivo, record negativo per la A a 20 squadre.

Il tecnico marchigiano, tuttavia, sembra poter avere ancora poche prove d’appello per scongiurare la fine precoce della sua seconda avventura in Serie A della carriera dopo quella con il Carpi del 2016.

A farlo intuire sono le parole di Ugo Marchetti, amministratore unico della Salernitana che, intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’, ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a Castori non nascondendo la delusione per il pessimo avvio di campionato: “Io sono sempre per dare fiducia alle persone. Se nel tempo ci renderemo conto che questa attribuzione di stima non sarà motivata, allora potremo anche cambiare. Ma in questo momento è molto prematuro. Io non avrei mai fatto quello che hanno fatto i miei colleghi, per ragioni evidentemente diverse. Di certo non si può andare avanti così. La cosa peggiore che Castori possa fare è mantenere le cose come stanno, lui ha il dovere di modificarle, ma devono farlo anche i calciatori, che devono reagire e lottare di più”.

Marchetti ha poi avuto parole di elogio per Franck Ribery: “Non ci aspettavamo nove punti in tre gare, ma nemmeno zero. Ma soprattutto non ci aspettavamo certe debolezze. Non siamo ancora riusciti ad esprimere il nostro potenziale, ma è ora di farlo. Ribery è la nostra guida. Franck è un monumento del calcio: quando ho incontrato i calciatori, mi ha riconosciuto e si è rispettosamente avvicinato. Se fa questo con me, che sono per lui uno sconosciuto, immaginiamo cosa possa fare con chi condivide le sue ambizioni in campo”.

FAQ Contro chi ha perso la Salernitana le prime 3 giornate? La Salernitana ha perso 3-2 contro il Bologna, 4-0 contro la Roma e 4-0 contro il Torino. Il calendario della Serie A si può trovare a questo link Contro chi gioca la Salernitana la prossima partita? La 4 giornata di Serie A vedrà la Salernitana sfidare l'Atalanta sabato 18 settembre alle ore 20:45. Le prossime partite ed il calendario completo della Salernitana si può trovare in questa pagina. Chi è l'allenatore della Salernitana? Ad oggi l'allenatore della Salernitana è Fabrizio Castori.

OMNISPORT | 16-09-2021 09:31