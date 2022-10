15-10-2022 15:55

Il lunch match di questo turno di serie A vedrà spalancarsi le porte di San Siro per Inter – Salernitana. I nerazzurri sembrano aver trovato lo smalto dei giorni migliori soprattutto in virtù della doppia prova di Champions con il Barcellona, il tecnico Davide Nicola, però, si fida dei suoi: “Conosciamo la caratura degli avversari, ma abbiamo anche le nostre consapevolezze, dovremo essere concentrati, essere alti in alcuni momenti e bassi in altri, quello che mi auguro più di tutto è che i ragazzi sappiano riconoscere i vari momenti della partita, anche perché saremo in una fantastica cornice di pubblico sarà difficile anche farsi sentire”.

“ L’Inter è fortissima nell’interpretazione tattica nelle varie zone del campo, per me è la più forte e la più completa allo stesso livello, minimo, di Milan e Napoli, so che per alcuni di noi sarà la prima volta, ma la crescita di un gruppo così come del singolo, passa anche per partite di questo rango”.