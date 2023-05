Salernitana, Paulo Sousa elogia l'atteggiamento del secondo tempo

Il tecnico portoghese: "Aver pressato alto ha fatto la differenza, Candreva e Kastanos sono stati ancora una volta straordinari".

27-05-2023 19:03

Vuole completare una marcia preziosa, non solo dal punto di vista numerico (da quando siede sulla panchina della ‘Bersagliera’, due sole sconfitte), Paulo Sousa, che in un pomeriggio pirotecnico ha ribaltato due reti di svantaggio all’Udinese, esaltando il caloroso pubblico dell’Arechi: “Nel primo tempo abbiamo incontrato qualche difficoltà contro una formazione con ambizione e tradizione europea; nella ripresa abbiamo invece migliorato l’atteggiamento, pressando per esempio alti. Abbiamo conquistato campo palleggiando e crendo i presupposti per ribaltarla: Candreva e Kastanos sono stati straordinari come sempre, voglio fare i complimenti anche a Coulibaly e Vilhena”.

Questi i segreti della ‘sua’ Salernitana: “Il gruppo ha dato massima disponibilità dal primo allenamento, abbiamo lavorato su concetti come identità e mentalità vincente. Ringrazio la gente, la chimica con loro fa la differenza”.