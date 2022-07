Salernitana, si lavora al doppio colpo dalla Sampdoria

08-07-2022 17:15

Dal Ferraris all’Arechi, la strada è lunga ma percorribile per un paio di giocatori della Sampdoria. È Il Mattino a rivelarlo, riferendosi a Morten Thorsby e a Federico Bonazzoli.

Sia sul centrocampista che sull’attaccante è piombato con forza il presidente Iervolino, deciso a garantire rinforzi di qualità e quantità alla rosa di mister Nicola. Pare sia già stata avanzata una proposta da 9 milioni di euro per prelevare entrambi i cartellini dei giocatori; proposta che la Samp non disdegna. L’intesa definitiva ancora non c’è, ma la trattativa ha margine per andare in porto.

Per Bonazzoli si tratterebbe di un ritorno in granata peraltro, dopo aver trascorso la scorsa annata in prestito proprio alla Salernitana: per l’attaccante classe 1997 un bottino di 10 reti in 31 presenze nella scorsa stagione. Un ritorno a Salerno che sicuramente sarebbe gradito alla punta bresciana, che aveva salutato in lacrime l’Arechi dopo la straordinaria salvezza ottenuta.

Thorsby invece lascerebbe la Sampdoria dopo tre anni, nei quali ha racconto 98 presenze e 8 reti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE