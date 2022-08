Salernitana: Simy verso la Turchia

05-08-2022 11:38

Sul libretto dei partenti, in casa Salernitana c’è anche Nwakwo Simy. L’attaccante ha fatto ritorno in Campania ma non fa parte del progetto di Davide Nicola. Stando a quanto specificato dal Corriere dello Sport, il nigeriano ha richiesta dalla Turchia, in particolare dal Konyaspor, anche se l’Ascoli lo vuole convincere a fare una nuova esperienza nella serie cadetta. Ricordiamo che Simy è stato trascinatore del Crotone nella seconda parte di stagione 2020-2021, ma nonostante i suoi gol, il Crotone è stato comunque condannato alla retrocessione in Serie B.

