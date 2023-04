Salernitana, Sousa: “Cambio di giorno ha modificato preparazione”

L'allenatore domani pare essere l'invitato illustre alla festa del Napoli: “Chiedo alla squadra di fare la partita solita”

29-04-2023 13:39

Paulo Sousa domani guiderà la sua Salernitana in un’autentica bolgia, al Maradona, contro un Napoli che vuole chiudere i conti per il terzo scudetto della sua storia. Il tecnico dei granata inizia spiegando cosa è cambiato con lo spostamento del match da sabato a domenica: “Logico che la preparazione è stata influenzata, solo giovedì abbiamo saputo la data della partita. Avremo un giorno in meno per preparare la gara con la Fiorentina ma dobbiamo essere bravi e andare oltre tutto questo”.

Poi si entra nel vivo della gara, con il tecnico portoghese che chiede alla Salernitana di non snaturarsi: “Siamo fieri di poterli affrontare e di proporre nel loro stadio il nostro sistema di gioco, rispettando loro ma anche le nostre idee. Non voglio che ci limitiamo a contenere per cui chiedo che la Salernitana sia coraggiosa, mettendo in preventivo l’errore contro gente che pressa per 90 minuti. Ma sono convinto che avremo anche noi le nostre opportunità”.