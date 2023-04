Salernitana, Sousa: “Grande rispetto per lo Spezia”

Sfida salvezza, punti pesanti in palio tra i campani e i liguri: “Dai miei mi aspetto idee e atteggiamento”

01-04-2023 13:23

Salernitana-Spezia è partita calda per la zona salvezza, anche se molto dipenderà pure dal risultato di questa sera del Verona. Paulo Sousa , allenatore dei campani, vede la partita così: “Mi aspetto idee e atteggiamento visti dalla prima gara. Voglio una squadra corta, che pressi a tutto campo nel blocco alto e nel blocco basso. Stiamo crescendo, non voglio una Salernitana speculativa ma propositiva. Gli avversari ci faranno trovare difficoltà ed è in quel momento che non potremo sbagliare le letture. Ci saranno molti duelli individuali, lo Spezia difende benissimo e ha distanze corte tra i vari reparti. Il loro centrocampo è dinamico, fisico, capace di intercettare tanti palloni. Occorre capacità di decidere in poco tempo, se perdiamo palla ti contrattaccano subito e diventa tutto più complicato. Creando triangoli e rombi riusciremo a far uscire i loro calciatori e sfruttare ampiezza e profondità. Credo che questa possa essere una delle chiavi per arrivare alla vittoria”.