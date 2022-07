Salernitana: vicino il colpo in attacco

15-07-2022 12:51

Il presidente Iervolino ha voglia di regalare ai tifosi il colpo grosso in attacco.

L’obiettivo per i granata è quello di evitare un campionato estenuante e difficoltoso come quello dello scoroso anno, con la salvezza matematica arrivata soltanto all’ultima rocambolesca giornata. Ecco perchè la società vuole allestire una squadra capace di potersi salvare senza enormi patemi.

Per questo motivo, il ds De Sanctis ha apparecchiato l’arrivo di Boulaye Dia dal Villarreal, che dopo un gran campionato al Reims non si è confermato in Spagna. Al Sottomarino Giallo andrebbero 2.5 milioni per il prestito e 11 per il riscatto, con stipendio concordato a due milioni per il campione d’Africa con il Senegal.

