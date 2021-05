Sami Khedira annuncia il ritiro: "È la decisione giusta"

A 34 anni, Sami Khedira dice definitivamente stop. L’ex centrocampista della Juventus, oggi in forza all’ Hertha Berlino, si ritira dal calcio. Sabato pomeriggio, dopo l’ultima partita di Bundesliga che vedrà la formazione della Capitale opposta all’Hoffenheim, appenderà ufficialmente le scarpe al chiodo: “Una leggenda del calcio si ritira – scrive l’Hertha sui propri profili social – Anche se non sei rimasto con noi per molto tempo, grazie di tutto”.

Lo stesso Khedira ha confermato tutto in conferenza stampa: “Esattamente 14 anni fa festeggiavo la conquista del campionato con lo Stoccarda. È stata una giornata meravigliosa. Oggi è molto difficile per me personalmente, perché la mia carriera calcistica si concluderà sabato intorno alle 17.15. È un passo piuttosto difficile ed è difficile per me parlarne, ma è la decisione giusta. 15 anni nel calcio professionistico hanno lasciato il segno e devo giudicare onestamente ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine per tutto ciò che ho potuto provare è più forte di tutto”.

Khedira ha compiuto 34 anni lo scorso 4 aprile. Teoricamente avrebbe potuto resistere altre due, tre stagioni ad alto livello. Ma i costanti infortuni, che già lo avevano tormentato ai tempi della Juventus e che non lo hanno lasciato in pace nemmeno quest’anno, lo hanno convinto a chiudere qui la propria avventura nel pallone.

Sono soltanto 8 le presenze racimolate da Khedira in Bundesliga in questa stagione. Solo spezzoni di partita, mai in campo dal primo all’ultimo minuto. Un’annata simbolica delle sue sofferenze. Che, dal tardo pomeriggio di sabato, apparterranno definitivamente al passato.

OMNISPORT | 19-05-2021 19:04