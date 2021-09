Sami Khedira e il problema cardiaco: "Ho visto nero per due ore"

5 Scudetti consecutivi alla Juve per Sami Khedira, centrocampista tedesco Campione del Mondo nel 2014 poco appariscente ma fondamentale in campo per gli equilibri della squadra. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Khedira ha confessato di aver sofferto di un problema cardiaco proprio durante il periodo bianconero:

“Era la vigilia della Champions e mi sentivo strano. L’allenamento era andato bene ma il battito del cuore era accelerato e soprattutto vedevo tutto nero. Non ho visto niente per due ore – tutto buio – e non ho detto nulla al medico. Pensavo “ora passa, ora passa” e soprattutto volevo giocare a Madrid. Però non passava: dopo due ore, ho chiamato il dottore”.

L’intervento andò bene, ma dopo di che Khedira non non riuscì più a giocare veramente con continuità.

