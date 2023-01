17-01-2023 08:36

E’ furioso il presidente della Sampdoria Marco Lanna al termine del turbolento finale del “Carlo Castellani” contro l’Empoli. Quel gol annullato al minuto 102 a Omar Colley per un presunto “mani” in area, non è proprio andato giù. Il massimo dirigente è stato anche l’unico dell’ambiente blucerchiato a parlare:

“Quando ti vedi annullare un gol così, in cui probabilmente l’unica irregolarità presente è un calcio di rigore a favore, è inevitabile farea delle riflessioni. E’ da troppe partite che subiamo torti e siamo sempre rimasti al nostro posto. Adesso basta, è giunto il momento di denunciare la cosa pubblicamente. Io mi chiedo cosa vogliano fare della Sampdoria, se da qualche parte siamo già stati condannati alla Serie B ce lo dicano…”.