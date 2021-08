Samp-Milan, D'Aversa: "Perso per un episodio"

Al termine del match perso col Milan per 1-0, Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha commentato così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky: “Stasera abbiamo fatto divertire chi è venuto allo stadio e chi ci ha seguiti in tv. Recriminiamo per un risultato che ci vede sconfitti ma è un k.o contro squadra forte”.

D’Aversa però ha un rimpianto: “Tra l’altro abbiamo perso la partita per un episodio e dopo non siamo stati bravi a concretizzare le tante occasioni per pareggiare. La prestazione nel complesso è stata buona anche se dobbiamo essere più maliziosi. Gabbiadini poteva prendere il rigore… Usciamo dal campo recriminando anche se purtroppo siamo stati poco incisivi”.

