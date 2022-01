Sampdoria: "Affondo finale per Defrel"

31-01-2022 09:06

Quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque giornate di Serie A: un momento davvero opaco quello che sta vivendo la Sampdoria e che spera di interrompere al più presto.

Dopo l’avvicendamento in panchina e il ritorno DI mister Giampaolo, la dirigenza blucerchiata ha cercato di comprare uomini funzionali al credo tattico del nuovo allenatore anche se in queste ultime ore di scambi, i liguri vogliono piazzare almeno un altro colpo.

La trattativa al momento più importante resta quella che è in piedi con il Sassuolo per l’attaccante Defrel. Il nodo con gli emiliani però è sempre lo stesso, l’ingaggio alto, l’affare resta difficile ma mai dire mai visto che nel club emiliano il francese è in esubero.

Davanti arriverà l’ucraino 21enne Supryaga dalla Dinamo Kiev (prestito 18 mesi, riscatto 7,5 milioni, prenderà il numero 7); niente da fare invece per il camerunese Nsame, classe 93, che dallo Young Boys si è accasato ieri al Venezia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT