Sampdoria aggrappata alla Serie A, Verona kappao al Ferraris

E' la doppietta di Gabbiadini nel primo tempo a trascinare i blucerchiati: Stankovic vince la prima gara tra le mura amiche.

19-03-2023 14:36

La Sampdoria vince per la prima volta in casa, sulle ali di una lunga tradizione positiva (non perde da 26 gare casalinghe) contro il Verona.

Le prime occasioni capitano a Djuric da un lato e a Lazovic dall’altro, poi crescono i genovesi, fermati dal palo sulla conclusione di Amione: è Gabbiadini a sbloccare la partita risolvendo una mischi prima e approfittando di una difesa ballerina poi, con il Verona che recrimina per un tiro di Lazovic, murato sulla linea, che sarebbe valso il pari. Nel secondo tempo i ragazzi di Stankovic controllano la situazione (ci sono due reti annullate allo scaligero Gaich), ma le emozioni nel finale non latitano, perché prima Faraoni accorcia le distanze di testa e poi Zanoli concretizza una ripartenza in pieno recupero.

Questo il tabellino:

Sampdoria-Verona 3-1 (2-0)

Marcatori: 24′ e 35′ Gabbiadini (S), 44′ st Faraoni (V), 51′ st Zanoli (S).

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic (dal 27′ s.t. Murru) , Augello; Leris (dal 38′ s.t. Murillo), Cuisance (dal 17′ s.t. Ilkhan), Gabbiadini (daò 38′ s.t. Jese). Allenatore: Stankovic.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (dal 1’s.t. Veloso), Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig (dal 1′ s.t. Lasagna); Braaf (dal 33′ s.t. Kallon), Lazovic (dal 23′ s.t. Depaoli); Djuric (dal 38′ p.t. Gaich). Allenatore: Zaffaroni.

Arbitro: Sig. Mariani.

Ammoniti: Djuricic (S), Nuytinck (S), Zanoli (S), Coppola (V) .

Dopo la sosta Sampdoria all’Olimpico contro la Roma, mentre il Verona riceve la Juventus.