Sampdoria, almeno quattro mesi di stop per De Luca

20-08-2022 19:51

La Sampdoria dovrà rinunciare per almeno quattro mesi al 24enne Manuel De Luca. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato, come ha scritto la società blucerchiata in un comunicato, “la rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro. L’attaccante sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico”. Ora quindi si profila un problema sul mercato con la necessità di intervenire per il club ligure, visto che in attacco al momento ci sono solo Francesco Caputo, Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella.