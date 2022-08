Sampdoria: ancora viva la pista che porta a Defrel

24-08-2022 15:50

Zero gol fatti in due partite di campionato. Nessun allarme in casa blucerchiata, ma complice l’infortunio di De Luca si cerca di regalare a Marco Giampaolo un profilo che posso rinforzare il comparto d’attacco.

I dirigenti liguri hanno messo sul taccuino il nome di Gregoire Defrel, attualmente in forza al Sassuolo, ma dove non partirebbe titolare, chiuso dal duo Berardi-Pinamonti.

L’operazione è fattibile e farebbe felice il tecnico Giampaolo, ma per ora i contorni economici restano troppo alti. Serve un prestito con diritto di riscatto e un giocatore disposto ad abbassarsi l’ingaggio, visto che guadagna 2 milioni netti a stagione, scrive oggi La Repubblica.

