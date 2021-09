Sampdoria, Damsgaard: "Voglio migliorarmi"

L’esterno danese della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di domenica contro l’Inter. Talento assoluto, si è messo in luce nel corso degli ultimi europei. Queste le sue parole:

“Non so se sarà questo l’anno della mia consacrazione, non si può mai sapere. Sto lavorando molto, sto facendo del mio meglio per migliorare, per la squadra e per i tifosi. Vogliamo fare sempre meglio. Soprannome? Non so perché mi chiamino il Maghetto, ma è carino”.

