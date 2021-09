Sampdoria, D’Aversa: “Sconfitta esagerata per quanto fatto in campo”

Un risultato che non rispecchia la prestazione fornita sul campo. È questo il parere di Roberto D’Aversa in merito alla gara persa dalla Sampdoria a Marassi contro il Napoli .

“Dispiace per questa sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quanto fatto in campo ” ha sostenuto il tecnico ex Parma.

“ Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso e contro il Napoli difficilmente gli avversari hanno avuto numeri così importanti. Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, c’è stato quel doppio intervento di Ospina che poteva aprire tutto ma è stato bravo lui” ha proseguito D’Aversa nella sua analisi.

“Dispiace perché soprattutto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso . Stasera credo che i giocatori abbiano fatto un’ottima gara. Poi subentra la fiducia che decade, ma sotto l’aspetto della condizione fisica, Thorsby a parte, problemi non ce n’erano” è stata l’amara chiosa dell’allenatore classe 1975.

OMNISPORT | 23-09-2021 22:15