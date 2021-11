Sampdoria, D'Aversa: "Sono ancora convinto del mio lavoro"

07-11-2021 18:22

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa analizza in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 contro il Bolgona a Marassi. La Sampdoria ha subito 25 gol nelle prime 12 sfide di campionato per la prima volta in Serie A e ora è 18° in piena zona retrocessione:

“Mi sento sempre sotto pressione, un allenatore è abituato. Però continuo su questa strada convinto del lavoro che stiamo facendo per uscire da questa situazione”.

Anche se soltanto Roma (9) e Napoli (8) hanno colpito più pali della Sampdoria (6) in questo campionato, i 15 gol segnati in Serie A sono uno dei 3 peggiori attacchi del campionato, e a questo ritmo la salvezza si fa davvero dura”.

