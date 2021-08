Sampdoria: è ufficiale l'arrivo di Caputo

Ultime ore di calciomercato infiammate sull’asse Genova-Reggio Emilia. E’ andato in scena, infatti, una trattativa tra la Sampdoria e il Sassuolo con la società blucerchiata più decisa che mai a rinforzare il reparto offensivo in dotazione a D’Aversa.

Per questo motivo, gli uomini di mercato del club genovese sono entrati nell’ottica di provare a piazzare un colpo in avanti e la scelta è ricaduta su Francesco Caputo, attualmente in forza proprio alla compagine neroverde. L’accordo è stato raggiunto e depositato, prima della nota ufficiale emessa dal Sassuolo sul proprio sito.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:

CAPUTO Francesco (classe ’87, attaccante): ceduto a titolo di prestito annuale con obbligo di acquisto alla U.C. Sampdoria”.

La Sampdoria, peraltro, aveva offerto un chiaro indizio sulla buona riuscita dell’operazione con un tweet emblematico.

La Sampdoria aveva inizialmente messo il mirino su Andrea Petagna del Napoli ma la permanenza in Campania dell’attaccante triestino ha costretto la Samp a cambiare obiettivi in corsa. Niente da fare nemmeno per Gregoire Defrel. Il nuovo attaccante agli ordini di D’Aversa sarà Caputo.

