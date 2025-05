Sampdoria in C, Ferrero se la ride: "Ben vi sta". Il video cult dell'ex presidente spopola sui social

La vendetta del "Viperetta": il nefasto augurio al suo vecchio club poco prima della decisiva partita contro la Juve Stabia a Castellammare, finita male per i blucerchiati.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo l’amarezza della retrocessione in C, la prima nella gloriosa storia di un club che ha vinto uno Scudetto e trionfato in Europa; pure le beffe. Dalla “festa” dei cugini del Genoa alla velenosa vendetta…dell’ex presidente. Proprio così: pure Massimo Ferrero ha mostrato compiacimento per le disavventure della Sampdoria, società di cui è stato al timone per alcuni anni e da cui poi è stato estromesso al termine di un lungo e tormentato iter. Che ha lasciato degli strascichi, a giudicare dalla risposta tranchant dello stesso Ferrero a un gruppo di tifosi blucerchiati che lo hanno incrociato alla vigilia del decisivo match di Castellammare contro la Juve Stabia.

Juve Stabia-Sampdoria, il nefasto augurio di Ferrero

In un video diventato popolarissimo sui social, pubblicato su TikTok sulla pagina Manuel.Pangos, si vedono due supporter della Samp in compagnia del “Viperetta”. Mancano poche ore a Juve Stabia-Sampdoria, testacoda dai contorni drammatici dell’ultima giornata di Serie B, e all’ex patron viene chiesto di mandare un messaggio “agli amici a Castellammare”. “Siete salvi, che c… di in bocca al lupo vuole”, replica Ferrero, equivocando sul significato della richiesta: credeva fosse un messaggio ai supporter stabiesi. “Ah, cosa dico ai tifosi della Samp? Ben vi sta, se perdete un motivo ci sarà“, la risposta stracult dell’ex numero 1 doriano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La clamorosa retrocessione dei blucerchiati in Serie C

La nefasta profezia di Ferrero non si è avverata del tutto, visto che la Sampdoria non ha perso con la Juve Stabia: ha pareggiato 0-0. Ma il verdetto è stato comunque senza appello, con la retrocessione in C della squadra guidata da Evani che è arrivata a causa dei risultati provenienti dagli altri campi: le vittorie di Brescia e Frosinone, a cui si è aggiunta quella della Salernitana a Cittadella. Samp terzultima a quota 41 punti, uno in meno della stessa Salernitana che invece giocherà i playout contro il Frosinone. Per i blucerchiati un incubo diventato realtà, per la soddisfazione (malcelata) dello stesso ex presidente.

“Viperetta” e la Sampdoria, dall’amore al rancore

Classe 1951, romano di Testaccio, dopo aver fatto fortuna da imprenditore nel settore cinematografico, Ferrero è diventato presidente della Sampdoria nel 2014. Dopo un iniziale boom, la sua gestione è proseguita in modo sempre più tormentato, accompagnata da risultati via via più deludenti e dal malcoltento crescente dei tifosi. Il 6 dicembre 2021, arrestato con l’accusa di reati societari e bancaretta fraudolenta, “Er Viperetta” ha rassegnato le dimissioni da presidente ma è rimasto proprietario del club fino al 30 maggio 2023, quando è stato ufficializzato il passaggio ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.