Sampdoria: Keita segna e polemizza, Quagliarella lo riprende

Keita Balde è stato grande protagonista in Parma–Sampdoria, già nel primo tempo. Il senegalese prima si è fatto ammonire in un parapiglia, poi ha segnato il gol del raddoppio doriano, prima di sfiiorare nuovamente il goal.

Proprio dopo aver segnato lo 0-2, l’attaccante senegalese è stato ripreso dal suo capitano Fabio Quagliarella. Come raccontato da ‘Sky Sport’, l’esperto attaccante ha messo in guardia il compagno, che era stato protagonista di un’esultanza polemica.

“Adesso non fare cavolate e lascia correre se ti provocano. Ricordati che sei ammonito”.

Lo stesso giocatore all’intervallo ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato di quanto accaduto dopo il goal.

“Volevo fare gol per aiutare la squadra. Ho sentito un po’ di chiacchiere, ma io do tutto me stesso. Fabio è il nostro capitano, mi dà dei consigli e mi fa stare tranquillo”.

Keita è già stato espulso una volta quest’anno, nel match contro il Sassuolo, dopo aver giocato soltanto 17 minuti. È al suo terzo goal in stagione.

OMNISPORT | 24-01-2021 22:12