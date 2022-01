Sampdoria-Milan: accordo tonali per Conti, arriva in prestito

09-01-2022 13:26

Andrea Conti riparte della Sampdoria e ritrova il tecnico Roberto D’Aversa, già avuto al Lanciano e al Parma e che ha sempre dimostrato di credere molto in lui. Dopo l’esordio stagionale negli ultimi minuti con la Roma, Conti potrà trovare più continuità alla Samp rispetto a quanto visto col Milan.

Conti, il cui contratto è in scadenza col Diavolo a fine stagione, si trasferirà in Liguria a titolo definitivo. Battuta la concorrenza dell’Empoli, che a tempo teneva gli occhi addosso sul ragazzo ex Atalanta, squadra nella quale ha dimostrato fin qui il meglio di se ma frenato al Milan da tantissimi infortuni alle ginocchia.

Anche Vincenzo Grifo è in orbita Samp, ma qui il trasferimento è molto difficile data l’ottima stagione del Friburgo in Bundes a ridosso delle prime tre e delle grandi prestazioni dell’esterno fino a questo momento.

OMNISPORT