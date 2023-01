09-01-2023 09:16

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Il voto più alto che ha preso è stato 5 ma per l’arbitro Abisso, che ha diretto ieri Sampdoria-Napoli, sono fioccati anche i 3 in pagella. Il fischietto siciliano è stato bocciato su tutti i fronti. Confermata la statistica che lo vede come portafortuna degli azzurri visto che su 7 gare in cui ha arbitrato il Napoli ha sempre vinto la squadra partenopea ma ieri a Marassi ha lasciato davvero a desiderare.

Sampdoria-Napoli, Abisso corretto dal Var due volte sui rigori

L’arbitro palermitano nella gara del Luigi Ferraris è apparso spesso lontano dal gioco, ha fischiato poco e male ed ha sbagliato in quasi tutti i casi decisivi. Tre gli episodi sotto la lente di ingrandimento: i due rigori assegnati al Napoli (all’inizio e alla fine della partita) dove in entrambi i casi aveva lasciato correre, salvo poi cambiare idea dopo essere stato chiamato al Var, e l’espulsione di Rincon a fine primo tempo che di fatto ha tagliato le gambe ai blucerchiati nonostante il Napoli fosse poco brillante.

Sampdoria-Napoli, per Marelli non c’è il primo rigore per gli azzurri

Il primo caso dopo 3′ quando il Var Valeri richiama Abisso a rivedere il contatto in area tra Murru e Anguissa. L’arbitro rivede a lungo le immagini e fischia il rigore che poi Politano sbaglierà. A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli:

“Abisso aveva lasciato correre, è uno scontro di gioco che può capitare. L’errore grave è del VAR, Valeri non doveva richiamarlo: al monitor Abisso è andato in confusione. Non è un colpo, ma soltanto un passo di Murru che trova sulla sua corsa la gamba di Anguissa“.

Sampdoria-Napoli, giusta l’espulsione di Rincon

In chiusura di tempo Abisso estrae il rosso per Rincon che falcia Osimhen ma non va a rivedere al Var. Marelli spiega:

“Probabilmente Abisso espelle per DOGSO, cioè per chiara occasione da rete negata. Io non sono d’accordo sulla motivazione: il rosso è l’unico cartellino possibile, perché secondo me è un fallo grave di gioco da manuale. Sul DOGSO ho qualche dubbio, anche se il rosso è corretto”.

Sampdoria-Napoli, Abisso richiamato dal Var sul secondo penalty

L’ultimo caso è il mani di Vieira in area, che Abisso non vede. Interviene ancora il Var che gli fa cambiare idea: