Non basta la suggestione del ricordo di Mihajlovic e Vialli, omaggiati prima dell’inizio della partita di tutto lo stadio: la Samp resta quella di questi tempi grigi, volenterosa ma povera, quel che ci voleva per un Napoli ammaccato, reduce dalla cocente sconfitta di San Siro, per tornare a vincere. Dopo il rigore sbagliato da Politano in avvio serve il ritorno al gol di Osimhen – e l’espulsione di Rincon che lascia la Samp in 10 – per risollevare una squadra ancora non brillante come nella prima parte di stagione ma che sta provando a ritrovarsi. Non ha ancora il miglior Kvara, Lobotka è meno brillante e in difesa qualche svarione ogni tanto arriva ma oggi servivano solo i tre punti, blindati a 10′ dalla fine dal rigore segnato da Elmas. Se questo Napoli è o no in calo lo dirà solo la Juve venerdì.

Sampdoria-Napoli, le pagelle della Samp

Audero 6,5 -Decisiva la deviazione sul palo sul rigore di Politano, incolpevole sulla rete di Oismhen.

-Decisiva la deviazione sul palo sul rigore di Politano, incolpevole sulla rete di Oismhen. Murillo 5,5 – Troppo falloso e si becca anche un giallo a fine primo tempo (dal 1′ st Zanoli 6 , l’ex azzurro è un po’ emozionato e si vede)

– Troppo falloso e si becca anche un giallo a fine primo tempo (dal 1′ st , l’ex azzurro è un po’ emozionato e si vede) Nuytinck 6,5 – Alterna cose egregie a qualche ingenuità pericolosa ma è fenomenale su Kvara.

– Alterna cose egregie a qualche ingenuità pericolosa ma è fenomenale su Kvara. Murru 5 – Condizionato dal giallo immediato per il rigore causato su Anguissa, passa difensore centrale nella ripresa

– Condizionato dal giallo immediato per il rigore causato su Anguissa, passa difensore centrale nella ripresa Leris 6 – Cerca di non perdere la bussola.

– Cerca di non perdere la bussola. Vieira 6 – Fa pressing alto e corre tanto ma sbaglia anche molto (dall’83’ Montevago sv )

– Fa pressing alto e corre tanto ma sbaglia anche molto (dall’83’ ) Rincon 4,5 – Lascia in dieci la squadra per il fallo da rosso di Osimhen e macchia la sua prova.

– Lascia in dieci la squadra per il fallo da rosso di Osimhen e macchia la sua prova. Augello 5,5 – Qualche strappo prezioso e qualche difficoltà a contenere sulla sua fascia.

– Qualche strappo prezioso e qualche difficoltà a contenere sulla sua fascia. Verre 6 – Scalda i guantoni a Meret con un gran sinistro ed è tra gli ultimi ad arrendersi nel proporre qualche contrattacco (dal 53′ Villar 6 )

– Scalda i guantoni a Meret con un gran sinistro ed è tra gli ultimi ad arrendersi nel proporre qualche contrattacco (dal 53′ ) Lammers 6,5 – Se ben servito sa rendersi sempre pericoloso (dall’83’ Paoletti sv )

– Se ben servito sa rendersi sempre pericoloso (dall’83’ ) Gabbiadini 5 – Evanescente, ci si aspettava di più dall’ex di turno (dal 1′ st Djuricic 6)

Sampdoria-Napoli,le pagelle del Napoli

Meret 6,5 – Subito bravo su un sinistro di Verre, dà sempre sicurezza al reparto

– Subito bravo su un sinistro di Verre, dà sempre sicurezza al reparto Di Lorenzo 6 – Migliorato rispetto alla gara con l’Inter ma non ancora al top.

– Migliorato rispetto alla gara con l’Inter ma non ancora al top. Kim 6 – Più timido del solito, gioca solo un tempo, esce a scopo precauzionale (dal 1′ st Rrahmani 6)

– Più timido del solito, gioca solo un tempo, esce a scopo precauzionale (dal 1′ st Rrahmani 6) Juan Jesus 6 – Copre la posizione con lucidità ed efficacia.

– Copre la posizione con lucidità ed efficacia. Mario Rui 7 – Torna titolare e da subito fa capire di essere in forma suo l’assist per il gol di Osimhen: il suo sesto stagionale

– Torna titolare e da subito fa capire di essere in forma suo l’assist per il gol di Osimhen: il suo sesto stagionale Anguissa 6,5 – Il più elettrico a centrocampo, sta recuperando la condizione migliore, prende però un giallo evitabile (dal 65′ Ndombele sv )

– Il più elettrico a centrocampo, sta recuperando la condizione migliore, prende però un giallo evitabile (dal 65′ ) Lobotka 6 – Non è tornato ai livelli di inizio stagione ma sa tenere i ritmi

– Non è tornato ai livelli di inizio stagione ma sa tenere i ritmi Elmas 6,5 – Scelto come mezzala al posto di Zielinski limita le scorribande offensive e si limita a un compitino ben svolto. Dopo un’ora torna esterno di fascia e completa l’opera segnando il rigore che chiude la gara (87′ Raspadori sv )

– Scelto come mezzala al posto di Zielinski limita le scorribande offensive e si limita a un compitino ben svolto. Dopo un’ora torna esterno di fascia e completa l’opera segnando il rigore che chiude la gara (87′ ) Politano 6 -Il rigore sbagliato pesa come un macigno ma si riscatta con una prova di carattere (dal 63′ Lozano 6 )

-Il rigore sbagliato pesa come un macigno ma si riscatta con una prova di carattere (dal 63′ ) Osimhen 7 – Dopo la prova-no di San Siro torna la pantera del gol di sempre. Una prodezza il primo gol

– Dopo la prova-no di San Siro torna la pantera del gol di sempre. Una prodezza il primo gol Kvaratskhelia 5 – A volte più irritante che efficace, si incarta spesso da solo anche se mette sempre in apprensione la difesa doriana (dal 63′ Zielinski 6)

Sampdoria-Napoli, le pagelle dell’arbitro

Abisso 5 – L’arbitro di Palermo subito chiamato al Var per il contatto su Anguissa in area con Murru, fischia il rigore (che probabilmente è eccessivo) e iniziano le polemiche che continuano quando espelle Rincon senza andare al Var. Non vede jl mani di Vieira in area ma cambia idea dopo essere stato richiamato al Var e fischia il secondo penalty per il Napoli.

Sampdoria-Napoli: Il calendario del Napoli

Gli azzurri ora sono attesi al big-match con la Juve (reduce dal filotto vincente) venerdì al Maradona. Parentesi coppa Italia il 17 gennaio: al Maradona arriva la Cremonese. Ultime due di campionato a chiudere il mese: in trasferta contro la Salernitana il 21 gennaio e in casa contro la Roma il 29 gennaio.

