08-01-2023 12:00

Grazie al gol di Danilo contro l’Udinese, la Juventus ha conquistato l’ottava vittoria di fila. I bianconeri, dopo un inizio di stagione disastroso, ora sono nuovamente in corsa per lo Scudetto. Max Allegri ha rigenerato la Vecchia Signora.

Juventus rinata, numeri da prima della classe

Dopo aver conquistato “solo” 13 punti nelle prime nove partite di campionato, la Juventus ne ha portati a casa 24 nelle ultime otto. Battendo l’Udinese, la striscia di vittorie di fila è salita, appunto, a otto con nessun gol subito (non le accadeva dal marzo 2018, sempre con Max Allegri in panchina).

La difesa è uno dei segreti della rinascita bianconera. La Juventus ha collezionato 12 clean sheet finora (lo scorso anno furono 13 in totale). Ddopo le prime 17 gare stagionali di Serie A solo una squadra ha fatto meglio nella storia della competizione, il Cagliari nel 1966/67 (13).

Juventus, i gol nel finale: un marchio di fabbrica

La Juventus non ha mai fretta e sa attendere il momento opportuno per colpire. Il gol vittoria di Danilo contro l’Udinese è il sesto dopo l’85° minuto in questa Serie A (nessun’altra squadra ha fatto meglio in Serie A). Considerando una classifica relativa ai soli secondi tempi, la Juventus sarebbe prima in Serie A con 38 punti.

Nonostante i pochi gol segnati (26), la Vecchia Signora macina vittorie su vittorie. Sono ben cinque le partite vinte con il punteggio finale di 1-0, più di qualsiasi altra squadra della massima serie italiana.

Juventus, l’importanza dei giovani e il ritorno di Chiesa

La nuova Juventus, vincente e cinica, deve ringraziare i tanti giovani a cui Max Allegri ha dato fiducia. Da Fabio Miretti al ritrovato Moise Kean, passando per Nicolò Fagioli e tanti altri. Linfa nuova che sta portando grandi frutti.

Inoltre, il rientro di Federico Chiesa è un asset importante. L’assist per la rete di Danilo è la conferma di come l’esterno bianconero stia cominciando a ritrovarsi dopo il lungo infortunio. In attesa di riavere anche Paul Pogba e Dusan Vlahovic, Max Allegri ha trovato l’equilibrio che gli serviva per tornare protagonista in campionato. Ora la Juventus fa davvero paura a tutti quanti.